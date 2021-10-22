Польщу накрили урагани: негода забрала життя українця та трьох поляків (відео)

Найбільше від ураганів постраждав південний захід Польщі

Попередня доба для сусідньої Польщі виявилася дуже складною через сильні урагани. Пориви вітру у країні досягали 100 км/годину, а жертвами стихії стали чотири людини — в їх числі громадянин України.

Про це у четвер, 21 жовтня, повідомило TVP3.

Найбільше стихія вирувала у Нижньосілезькому воєводстві, що на південному заході Польщі. Саме тут сталися всі чотири летальні випадки.

Повідомляється, що перший летальних випадок, спровокований ураганом, стався неподалік міста Свидник. Поривом вітру у рів перекинуло автомобіль, яким керував 43-річний українець. Чоловік загинув на місці.

А у населеному пункті Сехніце ураган зніс стіну недобудови, внаслідок чого загинув 55-річний чоловік.

У Вроцлаві шквали вітру звалили дерево, яке приземлилося на автомобіль з двома особами в салоні. На жаль, вони також загинули.

Як повідомили у Державній пожежній службі Польщі, через ураган в країні травмувалися ще 13 осіб, у числі яких п’ятеро рятувальників. Громадяни отримували травми переважно під час аварій, коли на дороги падали дерева та гілки.

За день рятувальники Польщі виїжджали на виклики майже 10 тисяч разів. На місцях доводилося усувати наслідки стихії, а також допомагати з пошкодженими дахами будівель.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, минула доба видалася складною щодо погодних умов і в Україні. Так, у Одесі шквали вітру зривали вивіски магазинів. А Кривий Ріг накрила пилова буря.