Тысячи туристов посетят Канарские острова, чтобы увидеть извержение вулкана в выходные: что в нем особенного (видео)

Пепел от вулкана на острове Пальма покрыл сотни гектаров земли, извержение оставило без крыши на головой тысячи человек

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах продолжается с 19 сентября. Но туристы решили посетить остров Ла-Пальма в эти выходные – во время празднования Хэллоуина.

Об этом пишет euronews.

Билеты на корабль и самолет на ближайшие несколько дней практически распроданы. Дороги были закрыты для частного транспорта, чтобы избежать пробок.

Согласно плану по чрезвычайным ситуациям на вулканических островах Канарских островов установлены альтернативные маршруты для частных транспортных средств, а местные власти призывают население островов сотрудничать с группами безопасности и экстренными службами для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ожидаемым увеличением числа посетителей острова Пальма на праздничные выходные в День всех Святых.

Туристы стремятся помочь Пальме, тратя деньги на местные отели, рестораны и прокат автомобилей, чтобы положительно повлиять на экономику острова, и с удовольствием пользуются бесплатным транспортом, предоставляемым для доступа к району вулкана.

С начала извержения 19 сентября лава вулкана покрыла почти 900 гектаров земли, уничтожив около 2000 зданий и множество банановых плантаций.

Более 7000 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Напомним, согласно прогнозу Института вулканологии Канарских островов, нынешнее извержение может продлиться три месяца. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет, но тысячи людей лишились домов.