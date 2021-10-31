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Тисячі туристів відвідають Канарські острови, щоб побачити виверження вулкана у вихідні: що у ньому особливого (відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
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Туристи масово з’їжджаються до вулкана Кумбре-В’єха
Туристи масово з’їжджаються до вулкана Кумбре-В’єха

Попіл від вулкана на острові Пальма покрив сотні гектарів землі, виверження залишило без даху над головою тисячі людей.

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на Канарських островах продовжується з 19 вересня. Але туристи вирішили відвідати острів Ла-Пальма у ці вихідні – під час святкування Хеллоуїна.

Про це пише euronews.

Квитки на корабель та літак на найближчі кілька днів практично розпродані. Дороги були закриті для приватного транспорту, щоб уникнути заторів.

Згідно з планом з надзвичайних ситуацій на вулканічних островах Канарських островів встановлено альтернативні маршрути для приватних транспортних засобів, а місцева влада закликає населення островів співпрацювати з групами безпеки та екстреними службами для забезпечення безпеки дорожнього руху у зв’язку з очікуваним збільшенням кількості відвідувачів острова Пальма на святкові вихідні на День усіх Святих.

Туристи прагнуть допомогти Пальмі, витрачаючи гроші на місцеві готелі, ресторани та прокат автомобілів, щоб позитивно вплинути на економіку острова, а також із задоволенням користуються безкоштовним транспортом, що надається для доступу до району вулкана.

З початку виверження 19 вересня лава вулкана покрила майже 900 гектарів землі, знищивши близько 2000 будівель та безліч бананових плантацій.

Понад 7000 людей були змушені евакуюватися зі своїх будинків.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Інституту вулканології Канарських островів, нинішнє виверження може тривати три місяці. На даний момент інформації про жертв чи постраждалих немає, але тисячі людей втратили будинки.

Теги:
#Канарські острови #Вулкан #Хеллоуїн
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