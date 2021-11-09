Больше не в "зеленом списке": первая страна ЕС запретила въезд украинцам

Отныне в Бельгию без уважительной причины попасть нельзя.

На фоне непростой ситуации с коронавирусом в Украине и очередного антирекорда по смертности от болезни, Совет Европы убрал нашу страну из "зеленого списка" для въезжающих в ЕС. Несмотря на то, что пока это решение носит рекомендательный характер, первая европейская страна уже закрыла въезд даже для вакцинированных украинских туристов.

Об этом проинформировало посольство Украины в Бельгии.

"Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях. Путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются", — говорится в сообщении.

Там отмечают, что запрет начал действовать уже с 9 ноября.

Вместе с тем там подчеркивают, что въезд из Украины запретят не для всех и перечислили категории людей, на которых ограничение не распространяется. Среди них:

граждане Бельгии и лица имеющие основное место проживания в этой стране;

супруги граждан Бельгии и их дети;

лица, путешествующие транзитом через Бельгию в страну ЕС или Шенгенской зоны, в которой они проживают;

лица, осуществляющие транзит через Бельгию в страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, при условии, что те не будут покидать аэропорт;

лица, прибывающие в страну по веским гуманитарным причинам;

моряки, летчики и другие категории транспортного и грузового персонала.

Последней категории людей необходимо также при себе иметь сертификат, который был выдан работодателем.

Также отмечается, что все лица старше 12 лет по прибытию в Бельгию обязаны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа.

Кроме того, необходимо будет пройти тестирование уже в самой стране на первый и седьмой день пребывания.

Все лица, возвращающиеся из стран с высокими рисками должны пройти десятидневный карантин. Это не распространяется на дипломатов и транспортный персонал.

Вышеперечисленные карантинные мероприятия придется проходить всем лицам, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 9 ноября было зафиксировано почти полмиллиона активных случаев COVID-19. При том, хуже всего дела обстоят в Одесской области.