Больше не в "зеленом списке": первая страна ЕС запретила въезд украинцам
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Отныне в Бельгию без уважительной причины попасть нельзя.
На фоне непростой ситуации с коронавирусом в Украине и очередного антирекорда по смертности от болезни, Совет Европы убрал нашу страну из "зеленого списка" для въезжающих в ЕС. Несмотря на то, что пока это решение носит рекомендательный характер, первая европейская страна уже закрыла въезд даже для вакцинированных украинских туристов.
Об этом проинформировало посольство Украины в Бельгии.
"Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях. Путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются", — говорится в сообщении.
Там отмечают, что запрет начал действовать уже с 9 ноября.
Вместе с тем там подчеркивают, что въезд из Украины запретят не для всех и перечислили категории людей, на которых ограничение не распространяется. Среди них:
- граждане Бельгии и лица имеющие основное место проживания в этой стране;
- супруги граждан Бельгии и их дети;
- лица, путешествующие транзитом через Бельгию в страну ЕС или Шенгенской зоны, в которой они проживают;
- лица, осуществляющие транзит через Бельгию в страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, при условии, что те не будут покидать аэропорт;
- лица, прибывающие в страну по веским гуманитарным причинам;
- моряки, летчики и другие категории транспортного и грузового персонала.
Последней категории людей необходимо также при себе иметь сертификат, который был выдан работодателем.
Также отмечается, что все лица старше 12 лет по прибытию в Бельгию обязаны иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа.
Кроме того, необходимо будет пройти тестирование уже в самой стране на первый и седьмой день пребывания.
Все лица, возвращающиеся из стран с высокими рисками должны пройти десятидневный карантин. Это не распространяется на дипломатов и транспортный персонал.
Вышеперечисленные карантинные мероприятия придется проходить всем лицам, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.
Как сообщалось ранее, в Украине на утро 9 ноября было зафиксировано почти полмиллиона активных случаев COVID-19. При том, хуже всего дела обстоят в Одесской области.
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