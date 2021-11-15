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На границе с Польшей, которую атаковали мигранты, задержали украинца: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинца задержали неподалеку населенного пункта Клищели Новость обновлена 15 ноября 2021, 14:12
Украинца задержали неподалеку населенного пункта Клищели

Всего за сутки поляки предотвратили перевозку 33 беженцев

В понедельник, 15 ноября, польская полиция задержала четырех иностранцев, которые пытались помочь нелегальным мигрантам из Ирака попасть в страну. Компанию трем европейцам составил и гражданин Украины.

Информацию сообщает Polska Agencja Prasowa.

Известно, что задержания произошли при проверке автомобилей возле четырех различных населенных пунктов.

Британца, который пытался провезти через Польшу восьмерых иракцев, был арестован в Верцене.

Также были задержаны граждане Швеции и Германии. Каждый из них тоже пытался переправить в страну около десяти нелегалов. Полиция проверяла автомобили на подъезде к Нареву и Бельск-Подляскам.

"Форд" украинца остановили вблизи населенного пункта Клищели. Мужчина только собирался забрать своих "пассажиров" (всего планировал взять шестерых), но полицейские ему помешали.

Населенный пункт, где арестовали украинца
Населенный пункт, где арестовали украинца

Какое наказание ожидает задержанных иностранных граждан за попытку помочь беженцам, нелегально проникшим в Польшу, не сообщается. 

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что часть мигрантов предприняла новую попытку прорваться сквозь границу, после чего польским правоохранителям пришлось даже задействовать авиацию.

Теги:
#Мигранты #Польша #Беларусь #Задержание #Украинец
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