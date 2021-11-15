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На кордоні з Польщею, який атакували мігранти, затримали українця: що відомо

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Українця затримали неподалік населеного пункту Кліщелі Новина оновлена 15 листопада 2021, 14:12
Українця затримали неподалік населеного пункту Кліщелі

Всього за добу поляки запобігли перевезенню 33 біженців

У понеділок, 15 листопада, польська поліція затримала чотирьох іноземців, які намагалися допомогти нелегальним мігрантам із Іраку потрапити до країни. Компанію трьом європейцям склав і громадянин України.

Інформацію повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Відомо, що затримання сталися під час перевірки автомобілів біля чотирьох різних населених пунктів.

Британця, який намагався провезти через Польщу вісьмох іракців, заарештували у Верцені.

Також було затримано громадян Швеції та Німеччини. Кожен із них також намагався переправити до країни близько десяти нелегалів. Поліція перевіряла автомобілі на під’їзді до Нарева та Бєльськ-Подляського.

"Форд" українця зупинили поблизу населеного пункту Кліщелі. Чоловік лише збирався забрати своїх "пасажирів" (всього планував взяти шістьох), але поліцейські йому завадили.

Місце, де затримали українця
Місце, де затримали українця

Яке покарання чекає на затриманих іноземних громадян за спробу допомогти біженцям, які нелегально проникли до Польщі, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що частина мігрантів зробила нову спробу прорватися крізь кордон, після чого польським правоохоронцям довелося навіть задіяти авіацію.

Теги:
#Мігранти #Польща #Білорусь #Затримання #Українець
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