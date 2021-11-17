Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике: как сейчас выглядит королева (фото)

Британская королева провела встречу в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II провела свою первую официальную встречу после того, как пропустила службу Памяти 14 ноября.

Об этом сообщается на официальной странице Британской королевской семьи в Instagram.

В среду, 17 ноября, королева в Виндзорском замке встретилась с начальником штаба обороны генералом сэром Ником Картером, который в конце ноября 2021 года покинет должность.

Елизавета II, которая является главой вооруженных сил, пожала руку и поговорила с генералом. Встреча прошла в дубовой комнате замка – гостиной королевы, где она проводит большую часть своего времени и которая также служит ее кабинетом.

Впервые почти за месяц королеву сфотографировали во время встречи с 19 октября, когда она в последний раз появлялась на публике во время приема в честь глобального инвестиционного саммита в Виндзорском замке. На прошлой неделе она встречалась с Борисом Джонсоном, но фотографии с мероприятия не были опубликованы.

Кроме того, издание Reuters сообщает, что принц Чарльз заявил 17 ноября, что королева Великобритании Елизавета II в порядке. Правда, сын королевы сделал акцент на том, что его матери уже 95 лет, и она чувствует себя не так хорошо, как раньше.

"С ней все в порядке, большое вам спасибо", – сказал Чарльз журналистам в Иордании.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II недавно прошла медицинское обследование, не связанное с коронавирусом.