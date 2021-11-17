Єлизавета ІІ вперше за довгий час з’явилася на публіці: як зараз виглядає королева (фото)

Британська королева провела зустріч у Віндзорському замку

Королева Великої Британії Єлизавета II провела свою першу офіційну зустріч після того, як пропустила службу Пам’яті 14 листопада.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Британської королівської родини в Instagram.

У середу, 17 листопада, королева у Віндзорському замку зустрілася з начальником штабу оборони генералом сером Ніком Картером, який наприкінці листопада 2021 року залишить посаду.

Єлизавета II, яка є головою збройних сил, потисла руку і поговорила з генералом. Зустріч відбулася в Дубовій кімнаті замку – вітальні королеви, де вона проводить більшу частину свого часу і яка також є її кабінетом.

Вперше майже протягом місяця королеву сфотографували під час зустрічі з 19 жовтня, коли вона востаннє з’являлася на публіці під час прийому на честь глобального інвестиційного саміту у Віндзорському замку. Минулого тижня вона зустрічалася з Борисом Джонсоном, але фотографії із заходу не були опубліковані.

Крім того, видання Reuters повідомляє, що принц Чарльз заявив 17 листопада, що королева Великої Британії Єлизавета II в порядку. Щоправда, син королеви наголосив на тому, що його матері вже 95 років, і вона почувається не так добре, як раніше.

"З нею все гаразд, велике вам спасибі", — сказав Чарльз журналістам у Йорданії.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II нещодавно пройшла медичне обстеження, не пов’язане з коронавірусом.