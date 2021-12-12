На Сицилии взорвался жилой дом: есть погибшие, под завалами остаются люди (фото)

В данный момент еще шестерых местных жителей считают пропавшими без вести

Поздним вечером субботы, 11 декабря, в итальянском муниципалитете Равануза на Сицилии произошел взрыв в жилом доме. В результате еще несколько ближайших зданий было разрушено, спасатели отчитываются о трех погибших.

Подробности сообщило местное новостное агентство ANSA.

По предварительной информации пожарной команды, взрыв спровоцировало скопление газа. При этом он мог собираться даже под землей.

После взрыва начался пожар

Спасатели работают, чтобы найти пропавших

Причину, по которой газ взорвался, предстоит выяснить специалистам. Сейчас же говорят о разном — от искры при движении лифта до оползня или других природных влияний.

Осколки разлетелись на несколько улиц

Изначально после взрыва около 12 человек были объявлены пропавшими без вести. Уже спустя несколько часов спасатели смогли обнаружить первых выживших — 80-летнюю женщину, получившую серьезные травмы, и ее молодую невестку.

Завалы удручают

Количество погибших к утру воскресенья выросло до трех. Первым был обнаружен труп мужчины, по утро нашли еще одну местную жительницу, а также тело, оказавшееся под завалами рухнувшей стены. Пол третьего погибшего не уточняют.

Отметим, что в результате происшествия не просто было разрушено три дома, но и повреждено дополнительно около четырех. Взрыв был такой силы, что его слышали жители нескольких кварталов.

Поиски пропавших людей продолжаются. Спасатели не теряют надежды отыскать выживших.

Напомним, что не так давно утечка газа послужила причиной взрыва многоквартирного дома и в Украине. Трагедия случилась в Николаевской области — городке Новая Одесса. Как сообщал "Телеграф", в результате взрыва погибло трое человек, при чем один из них не под завалами, а из-за пережитого стресса.