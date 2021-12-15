Укр

В Венгрии авто влетело в жилой дом и перевернулось: много погибших (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Трагическая авария произошла в пограничном городке Морахалом
Трагическая авария произошла в пограничном городке Морахалом

Водитель автомобиля пытался сбежать от полиции, которая проверяла документы

В Венгрии в результате трагической аварии погибли семь человек — все они оказались мигрантами. Автомобиль с людьми, направлявшийся со стороны Сербии, влетел в дом и разбился.

Как передает Reuters, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 13 декабря, в городе Морахалом. 

Известно, что за рулем автомобиля с мигрантами был водитель сербского происхождения, который, увидев углубленную проверку на дороге, попытался скрыться от полиции. Для этого мужчина значительно превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в стену дома.

На момент аварии в салоне автомобиля находились 11 человек, из которых 7 погибли на месте, а остальные получили травмы и были госпитализированы. Водитель также был травмирован.

Известно, что водителя удалось задержать. Его привлекут к ответственности за смертельное ДТП и по статье о торговле людьми. 

Автомобиль с мигрантами пылся сбежать от полиции
Автомобиль с мигрантами пылся сбежать от полиции
Транспортное средство врезалось в дом
Транспортное средство врезалось в дом
Последствия были фатальными для 7 человек в салоне автомобиля
Последствия были фатальными для 7 человек в салоне автомобиля
Тела доставали спасатели и правоохранители
Тела доставали спасатели и правоохранители
Дом также пострадал от удара
Дом также пострадал от удара

Добавим, что ДТП случилось на границе Венгрии, входящей в ЕС, и Сербии, которая в блок не входит. Забор между этими двумя государствами построили в 2015 году из-за того, что сотни тысяч мигрантов во время миграционного кризиса массово переходили в Западную Европу.

ДТП произошло в венгерском пограничном городке Морахалом
ДТП произошло в венгерском пограничном городке Морахалом

Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация с беженцами из стран Ближнего Востока на границе Беларуси и Польши обросла новыми неприятными деталями. 18 ноября стало известно о смерти малолетнего — жертвой стал годовалый ребенок.

Теги:
#Мигранты #ДТП #Венгрия #Гибель
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