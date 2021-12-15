В Венгрии авто влетело в жилой дом и перевернулось: много погибших (фото)

Водитель автомобиля пытался сбежать от полиции, которая проверяла документы

В Венгрии в результате трагической аварии погибли семь человек — все они оказались мигрантами. Автомобиль с людьми, направлявшийся со стороны Сербии, влетел в дом и разбился.

Как передает Reuters, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 13 декабря, в городе Морахалом.

Известно, что за рулем автомобиля с мигрантами был водитель сербского происхождения, который, увидев углубленную проверку на дороге, попытался скрыться от полиции. Для этого мужчина значительно превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в стену дома.

На момент аварии в салоне автомобиля находились 11 человек, из которых 7 погибли на месте, а остальные получили травмы и были госпитализированы. Водитель также был травмирован.

Известно, что водителя удалось задержать. Его привлекут к ответственности за смертельное ДТП и по статье о торговле людьми.

Автомобиль с мигрантами пылся сбежать от полиции

Транспортное средство врезалось в дом

Последствия были фатальными для 7 человек в салоне автомобиля

Тела доставали спасатели и правоохранители

Дом также пострадал от удара

Добавим, что ДТП случилось на границе Венгрии, входящей в ЕС, и Сербии, которая в блок не входит. Забор между этими двумя государствами построили в 2015 году из-за того, что сотни тысяч мигрантов во время миграционного кризиса массово переходили в Западную Европу.

ДТП произошло в венгерском пограничном городке Морахалом

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