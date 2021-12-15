В Угорщині авто влетіло в житловий будинок і перекинулося: багато загиблих (фото)

Водій автомобіля намагався втекти від поліції, яка перевіряла документи

В Угорщині внаслідок трагічної аварії загинуло семеро людей — всі вони виявилися мігрантами. Автомобіль з людьми, що прямував з боку Сербії, влетів у будинок і розбився.

Як передає Reuters, інцидент стався пізно увечері у понеділок, 13 грудня, у місті Морахалом.

Відомо, що за кермом автомобіля з мігрантами був водій сербського походження, який побачивши поглиблену перевірку на дорозі, спробував втекти від поліції. Для цього чоловік значно перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, врізався у стіну будинку.

На момент аварії в салоні автомобіля перебувало 11 людей, з яких 7 загинули на місці, а решта отримали травми та були госпіталізовані. Водія також було травмовано.

Відомо, що водія вдалося затримати. Його притягнуть до відповідальності за смертельну ДТП та за статтею про торгівлю людьми.

Автомобіль з мігрантами намагався втекти від поліції

Транспортний засіб врізався у будинок

Наслідки були фатальними для 7 людей у салоні автомобіля

Тіла діставали рятувальники та правоохоронці

Будинок також постраждав від удару

Додамо, що ДТП трапилося на кордоні Угорщини, що входить до ЄС, та Сербії, яка до блоку не входить. Паркан між цими двома державами збудували у 2015 році через те, що сотні тисяч мігрантів під час міграційної кризи масово переходили до Західної Європи.

ДТП сталося у угорському прикордонному містечку Морахалом

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