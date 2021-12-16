В общественном транспорте Берлина будут выдавать съедобные билеты с коноплей (видео)

С помощью "наркотических" билетиков хотят бороться со стрессовыми ситуациями в предпраздничное время

Накануне рождественских и новогодних праздников в Германии обратили внимание на повышенное количество нервных срывов. Главный перевозчик Берлина, компания BVG решила сражаться с проблемой необычным способом — билетами на автобус, изготовленными из конопли.

Видеорекламу своего "чудо-средства" они разместили на официальном канале в YouTube.

Главным героем ролика является добродушный водитель общественного транспорта Берлина сетует на то, что перед Рождеством люди все чаще находятся под влиянием стресса из-за постоянной спешки. Однако с этим нужно справляться, поэтому компания и выпускает специальные "расслабляющие" билетики.

Так выглядит съедобный билетик с коноплей

Изготовлен такой пропуск в транспорт из специальной съедобной бумаги. В каждом билетике содержится не больше трех капель конопляного масла. Однако даже такой концентрации, считают в BVG, будет достаточно, чтобы успокоить нервы и посмотреть на ситуацию проще, чем удавалось раньше.

Местные СМИ уже успели сообщить, что научного доказательства позитивного влияния на уровень стресса подобных "конопляных билетов" нет. Однако это не мешало, по крайней мере, актерам в ролике действительно их пробовать на вкус.

Приобрести такой документ для поездки в транспорте можно лишь в специальных точках продажи билетов от компании BVG.

Интересно, что такое распространение конопли в Германии совершенно спокойно воспринимается общественностью. В то же время Украина только борется за легализацию отдельных видов наркотиков, которые принадлежат к разряду медицинских, к примеру — марихуаны. Каннабис в нашей стране тоже не слишком приветствуется: только в декабре на Сумщине правоохранители уничтожили огромную плантацию этих растений.