У громадському транспорті Берліна будуть видавати їстівні квитки з коноплею (відео)

За допомогою "наркотичних" квитків хочуть боротися зі стресовими ситуаціями у передсвятковий час

Напередодні різдвяних та новорічних свят у Німеччині звернули увагу на підвищену кількість нервових зривів. Головний перевізник Берліна, компанія BVG вирішила боротися з проблемою у незвичайний спосіб — квитками на автобус, виготовленими з конопель.

Відеорекламу свого "диво-засобу" вони розмістили на офіційному каналі в YouTube.

Головним героєм ролика є добродушний водій громадського транспорту Берліна, котрий нарікає на те, що перед Різдвом люди все частіше перебувають під впливом стресу через постійний поспіх. Проте з цим потрібно справлятися, тож компанія і випускає спеціальні "розслаблюючі" квитки.

Так виглядає їстівний квиток з коноплею

Виготовлено таку перепустку в транспорт зі спеціального їстівного паперу. У кожному квитку міститься не більше трьох крапель конопляної олії. Проте навіть такої концентрації, вважають у BVG, буде достатньо, щоб заспокоїти нерви та подивитися на ситуацію простіше, ніж вдавалося раніше.

Місцеві ЗМІ вже встигли повідомити, що наукового доказу позитивного впливу на рівень стресу таких "конопляних квитків" немає. Однак це не заважало принаймні акторам у ролику дійсно їх куштувати.

Придбати такий документ для поїздки у транспорті можна лише у спеціальних точках продажу квитків від компанії BVG.

Цікаво, що таке поширення конопель у Німеччині спокійно сприймається громадськістю. Водночас Україна лише бореться за легалізацію окремих видів наркотиків, які належать до розряду медичних, наприклад — марихуани. Канабіс у нашій країні теж не надто вітається: лише у грудні на Сумщині правоохоронці знищили величезну плантацію цих рослин.