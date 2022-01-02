Укр

Апрель наступил в январе: страны Европы столкнулись с резким потеплением

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Погода в Испании вовсе не напомниает зимнюю
Погода в Испании вовсе не напомниает зимнюю

Местами температура воздуха поднялась выше +20 градусов.

Наступление нового года обычно ассоциируется с морозами и горами снега, однако в этом году ситуация для жителей европейских стран складывается иначе.

Как сообщает The Guardian, в Италии и Испании зима порадовала местных жителей "летней" погодой.

Так в районе итальянских Альп ожидается повышение температуры воздуха вплоть до +15 градусов по Цельсию. Однако и это не является самыми высокими показателями в Европе.

Лидерство в этом плане держит Испания. В частности в городе Бильбао, что на севере страны, воздух разогрелся до +24,7 градуса. Синоптики говорят, что такой температуры там не видели с 1947 года. Выше +20 поднялась температура и в городах неподалеку от столицы страны.

"Это температуры, которые обычно наблюдаются в апреле", — говорят представители государственного метеорологического агентства AEMET.

Причиной таких погодных капризов называют глобальное потепление и антициклон высокого давления, нависший над регионом

Примечательно также то, что в средине декабря страна оказалась в плену жесткой снежной бури, из-за которой местами температура воздуха падала до -25…-30 градусов.

Итальянские спасатели серьезно обеспокоены ситуацией с разогревом воздуха в районе популярных горнолыжных курортов в Альпах. Они предупреждают, что из-за аномально высоких температур в горах осложняется ситуация с возможным схождением лавин, из-за чего они призывают туристов проявлять особую бдительность.

Также пострадали горнолыжные курорты на высоте ниже 2000 метров, теплая погода оставила их без снега и даже без возможности заменить его искусственным.

После Альп волна теплого воздуха переместится и в другие регионы страны. В частности в Риме ожидают, что температура поднимется до +18, а на Сицилии и вовсе до +22.

Резкие температурные перепады в январе ждут и украинцев. Хотя потепления до +20 ждать не стоит, но все же стоит быть готовыми к тому, что погода будет регулярно преподносить сюрпризы.

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#Италия #Испания #Погода
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