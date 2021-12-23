Когда не было Инстаграма: архивные фото зимы в СССР
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Какой была зима в былые времена.
В Украине в этом году лишь к концу декабря выпал снег и ударили морозы. Естественно знаковое событие не могло остаться без внимания пользователей сети, которые буквально "заспамили" свои соцсети фотографиями на которых видно, как земля покрылась белой шубой. Однако в этом материале речь пойдет о былых временах, когда и зимы были суровее и снимки просто так никто не делал.
Архивными снимками поделился RBTN.
Как известно, ценность любой вещи обратно пропорциональна ее доступности широким массам. Именно поэтому многочисленные современные фотографии не имеют такой значимости, как фото сделанные во времена, когда аппаратура была менее доступной и привычка снимать все подряд еще не сформировалась.
Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми фото, на которых видна атмосфера настоящей зимы и того, как люди ее воспринимали.
Как сообщалось ранее, тем временем в Карпатах намело большие сугробы, а местами выпало до полуметра снега.
Также "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и стоит ли ожидать снега во время грядущих новогодних праздников.
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