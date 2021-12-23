Укр

Когда не было Инстаграма: архивные фото зимы в СССР

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В сети показали редкие зимние фото из СССР
В сети показали редкие зимние фото из СССР

Какой была зима в былые времена.

В Украине в этом году лишь к концу декабря выпал снег и ударили морозы. Естественно знаковое событие не могло остаться без внимания пользователей сети, которые буквально "заспамили" свои соцсети фотографиями на которых видно, как земля покрылась белой шубой. Однако в этом материале речь пойдет о былых временах, когда и зимы были суровее и снимки просто так никто не делал.

Архивными снимками поделился RBTN.

Как известно, ценность любой вещи обратно пропорциональна ее доступности широким массам. Именно поэтому многочисленные современные фотографии не имеют такой значимости, как фото сделанные во времена, когда аппаратура была менее доступной и привычка снимать все подряд еще не сформировалась.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми фото, на которых видна атмосфера настоящей зимы и того, как люди ее воспринимали.

Лыжный поход красноармейцев, 1927 (Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ)
Лыжный поход красноармейцев, 1927 (Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ)
Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947 (Сергей Васин/МАММ/МДФ)
Юные фигуристы на катке московского стадиона Юных пионеров, 1947 (Сергей Васин/МАММ/МДФ)
Зима в деревне, 1950-е (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Зима в деревне, 1950-е (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958 (Анатолий Бочинин/МАММ/МДФ)
Лыжи на Ленинских горах в Москве, 1958 (Анатолий Бочинин/МАММ/МДФ)
Морозное утро в лесу, 1950-е (Борис Игнатович/МАММ/МДФ)
Морозное утро в лесу, 1950-е (Борис Игнатович/МАММ/МДФ)
Каток в московском Парке Горького, 1950-е (Виктор Ахломов/МАММ/МДФ)
Каток в московском Парке Горького, 1950-е (Виктор Ахломов/МАММ/МДФ)
На тренировке, 1955 (Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева)
На тренировке, 1955 (Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева)
Игра в снежки, 1960 (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Игра в снежки, 1960 (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Перед Новым годом. Елки, 1960 (Антанас Суткус/МАММ/МДФ)
Перед Новым годом. Елки, 1960 (Антанас Суткус/МАММ/МДФ)
Воскресное катание, 1962 (Май Начинкин/МАММ/МДФ)
Воскресное катание, 1962 (Май Начинкин/МАММ/МДФ)
Зима в колхозе, 1960-е (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Зима в колхозе, 1960-е (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)
Портрет девушки зимой, 1967 (Юрий Луньков/МАММ/МДФ)
Портрет девушки зимой, 1967 (Юрий Луньков/МАММ/МДФ)
Каникулы! 1969 (Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ)
Каникулы! 1969 (Дмитрий Воздвиженский, Нина Свиридова/МАММ/МДФ)
Двое, 1971 (Лев Бородулин/МАММ/МДФ)
Двое, 1971 (Лев Бородулин/МАММ/МДФ)
С детства на лыжах, 1978 (Станислав Афанасьев/Архив Шарыповых-Афанасьевых)
С детства на лыжах, 1978 (Станислав Афанасьев/Архив Шарыповых-Афанасьевых)

Как сообщалось ранее, тем временем в Карпатах намело большие сугробы, а местами выпало до полуметра снега.

Также "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и стоит ли ожидать снега во время грядущих новогодних праздников.

Теги:
#СССР #Зима #Фото
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