Коли не було Інстаграма: архівні фото зими в СРСР

Якою була зима в минулі часи.

В Україні цього року лише до кінця грудня випав сніг та вдарили морози. Природно знакова подія не могла залишитися поза увагою користувачів мережі, які буквально "заспамили" свої соцмережі фотографіями на яких видно, як земля вкрилася білою шубою. Однак у цьому матеріалі йтиметься про минулі часи, коли і зими були суворішими і знімки просто так ніхто не робив.

Архівними знімками поділився RBTN.

Як відомо, цінність будь-якої речі обернено пропорційна її доступності широким масам. Саме тому численні сучасні фотографії не мають такої значущості, як фото зроблені за часів, коли апаратура була менш доступною і звичка знімати все поспіль ще не сформувалася.

Пропонуємо вам ознайомитися з деякими фото, на яких видно атмосферу справжньої зими та того, як люди її сприймали.

Лижний похід червоноармійців, 1927 (Аркадій Шайхет/МАММ/МДФ)

Юні фігуристи на ковзанці московського стадіону Юних піонерів, 1947 (Сергій Васін/МАММ/МДФ)

Зима на селі, 1950-і (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)

Лижі на Ленінських горах у Москві, 1958 (Анатолій Бочинін/МАММ/МДФ)

Морозний ранок у лісі, 1950-ті (Борис Ігнатович/МАММ/МДФ)

Ковзанка у московському Парку Горького, 1950-ті (Віктор Ахломов/МАММ/МДФ)

На тренуванні, 1955 (Валентин Хухлаєв/Архів Валентина Хухлаєва)

Гра у сніжки, 1960 (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)

Перед Новим роком. Ялинки, 1960 (Антанас Суткус/МАММ/МДФ)

Недільне катання, 1962 (Май Начинкін/МАММ/МДФ)

Зима у колгоспі, 1960-ті (Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ)

Портрет дівчини взимку, 1967 (Юрій Луньков/МАММ/МДФ)

Канікули! 1969 (Дмитро Воздвиженський, Ніна Свирідова/МАММ/МДФ)

Двоє, 1971 (Лев Бородулін/МАММ/МДФ)

З дитинства на лижах, 1978 (Станіслав Афанасьєв/Архів Шарипових-Афанасьєвих)

Як повідомлялося раніше, тим часом у Карпатах намело великі кучугури, а місцями випало до пів метра снігу.

Також " Телеграф " повідомляв, якою буде погода на Різдво і чи варто очікувати снігу під час новорічних свят.