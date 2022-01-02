Квітень настав у січні: країни Європи зіткнулися з різким потеплінням

Подекуди температура повітря піднялася вище +20 градусів.

Наступ нового року зазвичай асоціюється з морозами та горами снігу, проте цього року ситуація для жителів європейських країн складається інакше.

Як повідомляє The Guardian, в Італії та Іспанії зима порадувала місцевих жителів "літньою" погодою.

Так, в районі італійських Альп очікується підвищення температури повітря аж до +15 градусів за Цельсієм. Однак і це не найвищі показники в Європі.

Лідерство у цьому плані тримає Іспанія. Зокрема у місті Більбао, що на півночі країни, повітря розігрілося до +24,7 градуса. Синоптики кажуть, що такої температури там не бачили із 1947 року. Понад +20 піднялася температура і в містах неподалік столиці країни.

"Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні", — кажуть представники державної метеорологічної агенції AEMET.

Причиною таких погодних примх називають глобальне потепління та антициклон високого тиску, що навис над регіоном.

Примітно також те, що в середині грудня країна опинилася у полоні жорсткої снігової бурі, через яку місцями температура повітря падала до -25…-30 градусів.

Італійські рятувальники серйозно стурбовані ситуацією із розігрівом повітря в районі популярних гірськолижних курортів в Альпах. Вони попереджають, що через аномально високі температури в горах ускладнюється ситуація з можливим сходженням лавин, через що вони закликають туристів проявляти особливу пильність.

Також постраждали гірськолижні курорти на висоті нижче 2000 метрів, тепла погода залишила їх без снігу та навіть без можливості замінити його на штучний.

Після Альп хвиля теплого повітря переміститься і до інших регіонів країни. Зокрема в Римі очікують, що температура підніметься до +18, а на Сицилії — до +22.

Різкі температурні перепади у січні чекають і на українців. Хоча потепління до +20 чекати не варто, але все ж таки варто бути готовими до того, що погода регулярно підноситиме сюрпризи.