Укр

Спаслась чудом: парень столкнул женщину под поезд в метро Брюсселя (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Машинист затормозил буквально в паре десятков сантиметров Новость обновлена 16 января 2022, 17:09
Машинист затормозил буквально в паре десятков сантиметров

Злодеяние совершил 23-летний гражданин Франции

Покушение на убийство в метрополитене Брюсселя обернулось благополучным спасением. Речь о 55-летней женщине, которую специально толкнул под поезд молодой француз.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на публикацию бельгийского издания VRT.

Сам инцидент произошел в пятницу, 14 января, однако информацию о нем распространили с опозданием.

Как можно понять с видео, пассажирка метро стоит в ожидании очередного поезда. Незадолго до его прибытия к женщине со спины быстро приближается молодой парень, после чего с силой толкает ее на рельсы.

К счастью, машинист поезда по имени Юсуф проявил невиданную выдержку, в результате чего состав затормозил в считанных десятках сантиметров от упавшей женщины.

Нападавшим оказался 23-летний француз. Он успешно покинул место преступления, перепрыгнув через колею, однако был оперативно задержан на одной из соседних станций. Все благодаря тому, что его снимок оперативно распространили по всему метрополитену.

Фото подозреваемого
Фото подозреваемого

Сейчас парень арестован. И пострадавшая, и водитель поезда были ненадолго госпитализированы в больницу, однако через несколько часов доктора их отпустили. По сути, женщина, отделалась лишь синяками и испугом.

Момент толчка
Момент толчка

Пока неизвестно, каким мотивом руководствовался нападавший. Также не сообщается, был ли он прежде знаком со своей жертвой. В любом случае его ждет разбирательство с правоохранителями.

Интересно, что такой инцидент привлек значительное внимание людей по всему миру. Большинство восхищается реакцией машиниста и очень критикует виновника случившегося.

К сожалению, Украина не может похвастаться позитивными новостями из подземки. Только за прошедшую неделю в метро Харькова было зарегистрировано два случая смерти. Первому погибшему был 41 год, его тело несколько часов пролежало на перроне, дожидаясь приезда спецслужб. Второй покойный имел проблемы с сердцем, и хотя пассажиры пытались его реанимировать, спасти не удалось.

Теги:
#Брюссель #Бельгия #Метро #Метрополитен #Видео #Инцидент #Женщина
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