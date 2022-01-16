Врятувалася дивом: хлопець зіштовхнув жінку під поїзд у метро Брюсселя (відео)

Злочин вчинив 23-річний громадянин Франції

Замах на вбивство у метрополітені Брюсселя обернувся благополучним порятунком. Йдеться про 55-річну жінку, яку спеціально штовхнув під поїзд молодий француз.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на публікацію бельгійського видання VRT.

Сам інцидент стався у п’ятницю, 14 січня, проте інформацію про нього поширили із запізненням.

Як можна зрозуміти з відео, пасажирка метро стояла, чекаючи чергового поїзда. Незадовго до прибуття до жінки зі спини швидко наблизився молодий хлопець, після чого з силою штовхнув її на рейки.

На щастя, машиніст поїзда на ім’я Юсуф виявив небачену витримку, внаслідок чого потяг загальмував за лічені десятки сантиметрів від жінки.

Нападником виявився 23-річний француз. Він успішно залишив місце злочину, перестрибнувши через колію, проте його оперативно затримали на одній із сусідніх станцій. Все завдяки тому, що його знімок оперативно розповсюдили по всьому метрополітену.

Фото підозрюваного

Наразі хлопця заарештовано. І постраждала, і водій поїзда були ненадовго госпіталізовані до лікарні, проте за кілька годин лікарі їх відпустили. Як з'ясувалося, жінка, відбулася лише синцями та переляком.

Момент поштовху

Поки невідомо, яким мотивом керувався нападник. Також не повідомляється, чи був він раніше знайомий зі своєю жертвою. У будь-якому разі на нього чекає детальна бесіда із правоохронцями.

Цікаво, що такий інцидент привернув значну увагу людей у всьому світі. Більшість захоплюється реакцією машиніста і дуже критикує винуватця.

На жаль, Україна не може похвалитися позитивними новинами із підземки. Лише за минулий тиждень у метро Харкова було зареєстровано два випадки смерті. Першому загиблому був 41 рік, його тіло кілька годин пролежало на пероні, чекаючи на приїзд спецслужб. Другий покійний мав проблеми із серцем, і хоча пасажири намагалися його реанімувати, врятувати не вдалося.