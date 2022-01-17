"Нужно быть готовым к наступлению": в Польше на фоне действий России заявили о встрече с Зеленским

Точную дату встречи Анджея Дуды и Владимира Зеленского еще не озвучили.

Ситуацией со стягиванием российских войск к границам Украины серьезно обеспокоено международное сообщество, в частности государства-союзники нашей страны. На фоне этого в Польше сообщили о встрече главы государства Анджея Дуды с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление в эфире "Польского радио" озвучил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, однако точную дату встречи президентов пообещал сообщить вскоре.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", — сказал он.

По словам Солоха, во время встречи президенты Украины и Польши обсудят вопросы эскалации конфликта на Донбассе. Польский чиновник отметил, что переговоры с Россией в этом вопросе проводились в разных форматах, но позиция российской стороны очень неоднозначна. Глава оборонного ведомства Польши подчеркнул, что россияне не отказались от своих наглых требований.

"Ситуация патовая, но нужно быть готовым к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", — заявил Солох, добавив, что США пообещали информировать союзников в первую очередь.

Кроме того, в Польше говорят, что не знают, чего ожидать от РФ и "возможен любой вариант" в отношении Украины.

"Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда, в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без выстрела, без движения армии" — сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в середине декабря прошлого года Россия выдвинула требования США и НАТО, в которых требовала запретить Украине вступать в Альянс. Эти требования, которые в Кремле называют "гарантиями безопасности", позже обсуждались с представителями США. В Вашингтоне заявили, что не будут принимать решения относительно Украины без нее.