Обеспокоен из-за угрозы войны: Папа Римский призывает помолиться за Украину

Понтифик предлагает всем желающим присоединиться к его молитве

В воскресенье, 23 января, во время очередной службы Папа Римский Франциск вспомнил об Украине. О мире в нашей стране он решил помолиться в ближайшую среду, 26 января.

Подробности сообщает издание Vatican News.

По словам понтифика, нынешняя ситуация с военной угрозой по отношению к Украину вызывает у него тревогу и беспокойство. Франциск считает, что предположительное нападение на украинское государство несет опасность всему европейскому континенту.

Также Папа Римский отметил, что любое политическое действие должно служить общему благу, а не чьим-то корыстным личным интересам.

Более подробно помолиться за Украину понтифик предложил уже в среду, 26 января.

Отметим, что такое предложение прозвучало после произношения молитвы "Ангел Господний" во время воскресной мессы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, существует ли возможность, что Папа Римский Франциск приедет в Украину.

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