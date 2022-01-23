Укр

Обеспокоен из-за угрозы войны: Папа Римский призывает помолиться за Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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По мнению Папы Франциска, военная опасность нависла над всей Европой Новость обновлена 23 января 2022, 17:02
По мнению Папы Франциска, военная опасность нависла над всей Европой

Понтифик предлагает всем желающим присоединиться к его молитве

В воскресенье, 23 января, во время очередной службы Папа Римский Франциск вспомнил об Украине. О мире в нашей стране он решил помолиться в ближайшую среду, 26 января.

Подробности сообщает издание Vatican News.

По словам понтифика, нынешняя ситуация с военной угрозой по отношению к Украину вызывает у него тревогу и беспокойство. Франциск считает, что предположительное нападение на украинское государство несет опасность всему европейскому континенту.

Также Папа Римский отметил, что любое политическое действие должно служить общему благу, а не чьим-то корыстным личным интересам.

Более подробно помолиться за Украину понтифик предложил уже в среду, 26 января.

Отметим, что такое предложение прозвучало после произношения молитвы "Ангел Господний" во время воскресной мессы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, существует ли возможность, что Папа Римский Франциск приедет в Украину.

Также мы рассказывали о том, как священнослужитель отреагировал на скандал насчет педофилов среди представителей Церкви.

Теги:
#Украина #Ватикан #Папа Римский #Рим #Война #Молитва #Папа Римский Франциск #Молитва за Украину
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