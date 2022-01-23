Рус

Занепокоєний через загрозу війни: Папа Римський закликає помолитися за Україну

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7
На думку Папи Франциска, військова небезпека нависла над усією Європою Новина оновлена 23 січня 2022, 17:02
На думку Папи Франциска, військова небезпека нависла над усією Європою

Понтифік пропонує всім охочим приєднатися до його молитви

У неділю, 23 січня, під час чергової служби Папа Римський Франциск згадав Україну. Про мир у нашій країні він вирішив помолитися найближчої середи, 26 січня.

Подробиці повідомляє видання Vatican News.

За словами понтифіка, нинішня ситуація з військовою загрозою щодо України викликає у нього тривогу та занепокоєння. Франциск вважає, що ймовірний напад на українську державу несе небезпеку всьому європейському континенту.

Також Папа Римський зазначив, що будь-яка політична дія має служити спільному благу, а не чиїмось корисливим особистим інтересам.

Докладніше помолитися за Україну понтифік запропонував уже у середу, 26 січня.

Зазначимо, що така пропозиція прозвучала після зачитування молитви "Ангел Господній" під час недільної меси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи існує можливість, що Папа Римський Франциск приїде до України.

Також ми розповідали про те, як священнослужитель відреагував на скандал щодо педофілів серед представників Церкви.

Теги:
#Україна #Ватикан #Папа Римський #Рим #Війна #Молитва #Папа Римський Франциск #Молитва за Україну
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо
В регіонах
У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо
У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено
Дата публікації
Категорія
Тривожну валізку краще тримати ближче до виходу
Українцям радять підготувати "тривожну валізку" на випадок війни: що потрібно взяти насамперед
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні
Потеплішає майже на 12°C за день: на українців чекає різкий температурний стрибок
Дата публікації
Категорія
Google видає фото Зеленського у відповідь на запит про наркоманів
Google на запит "наркоман" видає фото Зеленського: у чому справа
Дата публікації
Категорія
Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами
Пазл склався: українці бурхливо обговорюють "передачу влади" Мураєву