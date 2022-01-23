Занепокоєний через загрозу війни: Папа Римський закликає помолитися за Україну

Понтифік пропонує всім охочим приєднатися до його молитви

У неділю, 23 січня, під час чергової служби Папа Римський Франциск згадав Україну. Про мир у нашій країні він вирішив помолитися найближчої середи, 26 січня.

Подробиці повідомляє видання Vatican News.

За словами понтифіка, нинішня ситуація з військовою загрозою щодо України викликає у нього тривогу та занепокоєння. Франциск вважає, що ймовірний напад на українську державу несе небезпеку всьому європейському континенту.

Також Папа Римський зазначив, що будь-яка політична дія має служити спільному благу, а не чиїмось корисливим особистим інтересам.

Докладніше помолитися за Україну понтифік запропонував уже у середу, 26 січня.

Зазначимо, що така пропозиція прозвучала після зачитування молитви "Ангел Господній" під час недільної меси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи існує можливість, що Папа Римський Франциск приїде до України.

Також ми розповідали про те, як священнослужитель відреагував на скандал щодо педофілів серед представників Церкви.