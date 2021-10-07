У Франції священики розбестили понад 200 тисяч дітей: з’явилася реакція Папи

Папа Франциск заявив, що йому соромно за таку поведінку представників католицької Церкви

У вівторок, 5 жовтня, незалежна комісія, яка досліджує зловживання духовенства своїм становищем, повідомила світові про понад 216 тисяч випадків насильства над дітьми у Французькій католицької церкви.

Як повідомляє видання France 24, практично відразу на заяви відреагувала прес-служба Ватикану і сам Папа Франциск.

Зазначається, що систематичне сексуальне насильство і спроби священиків розтлити неповнолітніх мають місце протягом останніх 70 років. На переконання комісії, найчастіше від "уваги" служителів Церкви страждають малолітні хлопчики, які не досягли підліткового віку. Однак значною є і кількість постраждалих дівчаток.

Папа Франциск, відомий своїми вельми неоднозначними рішеннями і досить прогресивними поглядами, не залишився осторонь того, що сталося. На своїй черговій проповіді у Ватикані він висловив свої співчуття жертвам за весь той біль, який їм заподіяли священики.

Папа Франциск заявив, що йому глибоко соромно за вчинки священиків

Також представник католицького духовенства підкреслив, що йому особисто і від імені Церкви соромно за те, що всі ці випадки насильства були настільки довго поза зоною уваги.

"Я молюся, і ми всі молимося разом — Тобі, Господь, слава, а нам — ганьба. Це час ганьби", — підкреслив Папа Франциск.

Додатково повідомляється, що саме Франциску належать внесені зміни до законів Ватикану, які знімають зі священиків можливість залишитися безкарними за вчинені ними правопорушення. Крім цього, Папа закликав служителів Церкви до відповідальності, щоб подібні ситуації більше не могли повторитися.

Додамо, що з 1950 року, за підрахунками незалежної комісії, понад 3000 священиків займалися розбещенням маленьких дітей, прикриваючись своїм духовним саном.

До слова, педофіли бувають не тільки серед представників духовенства. Раніше "Телеграф" розповідав, як одесит, втираючись в довіру до неповнолітніх дівчаток, отримував їхні інтимні фото, а потім, шантажуючи, змушував до сексуального контакту.