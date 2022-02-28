Укр

Монако нанесло свой удар по российское "элите": подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Монако Новость обновлена 28 февраля 2022, 21:57
Монако

В Монако решили заморозить средства россиян в ответ на вторжение в Украину

Княжество Монако решило поддержать санкции Евросоюза против России, которые были введены после того, как оккупационные войска вторглись на территорию Украины.

Об этом информирует BFM со ссылкой на заявление пресс-службы князя Альбера II.

"В соответствии со своими международными обязательствами Княжество безотлагательно приняло и внедрило процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичных тем, которые были приняты большинством европейских государств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это является первым публичным заявлением страны после начала вторжения России в Украину.

Стоит отметить, что Монако не является частью ЕС, однако в мире это государство очень хорошо известно за элитные курорты и казино. Основными отраслями экономики являются туризм, строительство, фармацевтическая, химическая и электронная промышленность, банковский и финансовый сектор. Годовой оборот зарегистрированных в стране компаний превышает 9 млрд евро.

Как сообщалось ранее, поддержать санкции против России и ее руководства решила также Швейцария, которая традиционно хранит нейтралитет.

Теги:
#Украина #Россия #Монако
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