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Монако завдало свого удару по російській "еліті": подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Монако Новина оновлена 28 лютого 2022, 21:57
Монако

У Монако вирішили заморозити кошти росіян у відповідь на вторгнення в Україну

Князівство Монако вирішило підтримати санкції Євросоюзу проти Росії, які були запроваджені після того, як окупаційні війська вдерлися на територію України.

Про це повідомляє BFM з посиланням на заяву пресслужби князя Альбера II.

"Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань Князівство невідкладно прийняло та впровадило процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичних тим, які були прийняті більшістю європейських держав", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перша публічна заява країни після початку вторгнення Росії в Україну.

Варто зазначити, що Монако не є частиною ЄС, проте у світі ця держава дуже добре відома за елітні курорти та казино. Основними галузями економіки є туризм, будівництво, фармацевтична, хімічна та електронна промисловість, банківський та фінансовий сектор. Річний оборот зареєстрованих у країні компаній перевищує 9 млрд євро.

Як повідомлялося раніше, підтримати санкції проти Росії та її керівництва вирішила також Швейцарія, яка традиційно зберігає нейтралітет.

Теги:
#Україна #Росія #Монако
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