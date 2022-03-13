Укр

В Италии разбился автобус с украинцами: есть жертва и пострадавшие (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Автобус слетел с дороги Новость обновлена 13 марта 2022, 13:35
Автобус слетел с дороги

Пострадавших доставили в больницу, часть пассажиров забрали знакомые

В Италии в ДТП попал автобус с беженцами с Украины — погибла женщина. Внутри транспорта были чуть более двадцати человек — все они выехали из нашей страны из-за начала боевых действий.

Как сообщают местные СМИ авария произошла неподалеку от города Форли на трассе А14 между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе без четверти семь утра. Подтверждена гибель одной пассажирки, остальные 21 — в безопасности.

Трасса, на которой произошло ДТП
Трасса, на которой произошло ДТП

Причина по которой автобус вылетел с дороги — неизвестна, но другого транспортного средства в аварии не было. Согласно данным журналистов, автобус направлялся в Пескаро. Чтобы поднять его, понадобилось два крана.

Погибшая женщина эвакуировалась с двумя детьми, они временно под опекой социальных служб, их заберут родственники из Италии.

Автобус был частью колонны из двух транспортных средств, которые ехали на юг. Часть пассажиров забрали с места аварии знакомые, часть — направлена в больницу Римини для обследования. Еще 15 человек у которых нет средств, направили в полицию Форли для подтверждения личности.

Поднимают автобус
Поднимают автобус

Ранее "Телеграф" писал про погибших в ДТП украинцев в Польше — среди них были дети. В легковую машину врезалась фура.

Теги:
#Италия #ДТП #Погибла #Украинка
Главы государств могут поговорить тет-а-тет
Политика
путин уже не против встречи с Зеленским? Что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главы государств могут поговорить тет-а-тет
путин уже не против встречи с Зеленским? Что известно
Дата публикации
Категория
Ракетные удары привели к значительным разрушениям
Обстрел Яворовского полигона: стало известно количество жертв (обновлено)
Дата публикации
Категория
Пенсии продолжат финансировать
Жизнь продолжается: в Украине будут платить пенсии, выплаты и льготы для аграриев
Дата публикации
Категория
Евгений Матвеев не выходит на связь
Оккупанты взяли в плен еще одного украинского мэра
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается
Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворовскому полигону (обновляется)