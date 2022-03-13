В Италии разбился автобус с украинцами: есть жертва и пострадавшие (фото, видео)

Пострадавших доставили в больницу, часть пассажиров забрали знакомые

В Италии в ДТП попал автобус с беженцами с Украины — погибла женщина. Внутри транспорта были чуть более двадцати человек — все они выехали из нашей страны из-за начала боевых действий.

Как сообщают местные СМИ авария произошла неподалеку от города Форли на трассе А14 между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе без четверти семь утра. Подтверждена гибель одной пассажирки, остальные 21 — в безопасности.

Трасса, на которой произошло ДТП

Причина по которой автобус вылетел с дороги — неизвестна, но другого транспортного средства в аварии не было. Согласно данным журналистов, автобус направлялся в Пескаро. Чтобы поднять его, понадобилось два крана.

Погибшая женщина эвакуировалась с двумя детьми, они временно под опекой социальных служб, их заберут родственники из Италии.

Автобус был частью колонны из двух транспортных средств, которые ехали на юг. Часть пассажиров забрали с места аварии знакомые, часть — направлена в больницу Римини для обследования. Еще 15 человек у которых нет средств, направили в полицию Форли для подтверждения личности.

Поднимают автобус

Ранее "Телеграф" писал про погибших в ДТП украинцев в Польше — среди них были дети. В легковую машину врезалась фура.