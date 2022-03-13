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В Італії розбився автобус з українцями: є жертва та постраждалі (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автобус злетів із дороги Новина оновлена 13 березня 2022, 13:46
Автобус злетів із дороги

Постраждалих доправили до лікарні, частину пасажирів забрали знайомі

В Італії в ДТП потрапив автобус із біженцями з України – загинула жінка. Усередині транспорту було трохи більше ніж двадцять людей — усі вони виїхали з нашої країни через початок бойових дій.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, аварія сталася неподалік міста Форлі на трасі А14 між Чезеною і Вальє-дель-Рубіконе без чверті сьома ранку. Підтверджено загибель однієї пасажирки, решта 21 — у безпеці.

Траса, на якій сталася ДТП
Траса, на якій сталася ДТП

Причина через яку автобус вилетів із дороги — невідома, але іншого транспортного засобу в аварії не було. За даними журналістів, автобус прямував до Пескаро. Щоб підняти його, знадобилося два крани.

Загибла жінка евакуювалася з двома дітьми, ними тимчасово опікуються соціальні служби, їх заберуть родичі з Італії.

Автобус був частиною колони із двох транспортних засобів, які їхали на південь. Частину пасажирів забрали з місця аварії знайомі, частина направлена до лікарні Ріміні для обстеження. Ще 15 людей, у яких немає коштів, направили в поліцію Форлі для підтвердження особи.

Піднімають автобус
Піднімають автобус

Раніше "Телеграф" писав про загиблих у ДТП українців у Польщі – серед них були діти. У легкову машину врізалася фура.

Теги:
#Італія #ДТП #Загинула #Українка
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