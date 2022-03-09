Трое погибших, среди них – дети: украинские беженцы попали в ДТП в Польше (фото)

Жизнь еще одного человека – в опасности

В Польше в ДТП погибла украинка и двое маленьких детей. Беженцы от войны в Украине всемером ехали в автомобиле — четверо из них были детьми.

Как пишет "Рівне Медіа", погибшей женщине было 29 лет, а малышам — 6 месяцев и два года. Кроме них, в машине Fiat Stilo были два ребенка четырех и шести лет и два мужчины, которым 40 и 26. Местная организация Alarmowy Łowicz сообщает, что у одного из раненых состояние тяжелое — его доставили в специализированную больницу в Згеже.

Авария произошла ночью

Трагедия произошла около Каленице Ловичского уезда на шоссе в направлении Познани. В машину украинских беженцев врезался сзади грузовик. Его водитель в ДТП не пострадал.

Польша стала одним из популярнейших направлений для выезда украинцев за границу во время войны — они либо остаются в этом государстве, либо едут дальше транзитом.

Среди мирного населения в городах, где идут бои — многочисленные потери, которые даже нельзя точно сосчитать из-за отсутствия связи в обстреливаемых россией населенных пунктах. Предварительно — за время до 7 марта погибли не менее 474 человек.