"Где мощь и сила НАТО?" В Варшаве прошла массовая демонстрация в поддержку Украины (фото, видео)

В Варшаве тысячи людей призвали ЕС и НАТО поддержать Украину

В столице Польши на фоне визита в страну американского президента Джо Байдена прошла масштабная проукраинская демонстрация.

Кадрами события поделился украинский политик и журналист Мустафа Найем в своем телеграм-канале.

Акция началась в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву) у Дворца культуры и науки в Варшаве.

Тысячи человек вышли на демонстрацию с плакатами "Мистер Байден, где мощь и сила НАТО?" и "Россия убивает", кроме того часть из них легла на землю, чтобы продемонстрировать количество убитых российскими оккупантами мирных украинцев.

"НАТО, ЕС и все страны, которые поддерживают свободную Украину — хватит обещаний, пора действовать! Украина сейчас является щитом Европы и нуждается в вашей решительной поддержке", — заявили организаторы акции.

Среди требований демонстрантов предоставление Украине оружия для защиты от российской авиации и крылатых ракет, новые санкции против россии и режима кровавого диктатора владимира путина, а также эмбарго ЕС на поставки нефти и газа из страны-оккупанта.

Как сообщалось ранее, Байден во время выступления перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США в Польше переполошил СМИ заявлением, что те вскоре смогут посмотреть на то, что происходит в Украине, когда там окажутся. Впрочем, в Белом доме поспешили разъяснить словам Байдена и вновь напомнили, что НАТО не будет отправлять войска в Украину.