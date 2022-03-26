"Де міць та сила НАТО?" У Варшаві відбулася масова демонстрація на підтримку України (фото, відео)

У Варшаві тисячі людей закликали ЄС та НАТО підтримати Україну

У столиці Польщі на тлі візиту до країни американського президента Джо Байдена відбулася масштабна проукраїнська демонстрація.

Кадрами події поділився український політик та журналіст Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі.

Акція розпочалася о 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) біля Палацу культури та науки у Варшаві.

Тисячі людей вийшли на демонстрацію з плакатами "Містер Байден, де міць та сила НАТО?" і "Росія вбиває", крім того, частина з них лягла на землю, щоб продемонструвати кількість убитих російськими окупантами мирних українців.

"НАТО, ЄС і всі країни, які підтримують вільну Україну — досить обіцянок, настав час діяти! Україна зараз є щитом Європи та потребує вашої рішучої підтримки", — заявили організатори акції.

Серед вимог демонстрантів надання Україні зброї для захисту від російської авіації та крилатих ракет, нові санкції проти росії та режиму кривавого диктатора володимира путіна, а також ембарго ЄС на постачання нафти та газу з країни-окупанта.

Як повідомлялося раніше, Байден під час виступу перед військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії США в Польщі переполошив ЗМІ заявою, що невдовзі зможуть подивитися на те, що відбувається в Україні, коли там опиняться. Втім, у Білому домі поспішили роз’яснити слова Байдена і знову нагадали, що НАТО не відправлятиме війська в Україну.