"путин перешел на логику войны": канцлер Австрии рассказал о встрече с диктатором

Канцлер Австрии рассказал, собирается ли путин искать мир с Украиной

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после посещения Украины съездил в Москву, где встретился с кровавым диктатором владимиром путиным.

Об итогах встречи сообщает Kurier.

Встреча длилась 75 минут, после которой не было ни совместных заявлений, ни ответов на вопросы журналистов.

"Разговор был очень прямой, открытый и жесткий", — сказал Нехаммер.

По его словам, в целом беседа не оставила положительных впечатлений и не позволила говорить о каких-либо перспективах. Также канцлер Австрии добавил, что путин в разговоре произнес слово "война" лишь однажды и только косвенно.

Отвечая на вопрос закончится ли война в ближайшее время, Нехаммер ответил, что российский диктатор заявил, что так "было бы лучше". Однако это может значить не только дипломатическое решение, но и дальнейшую эскалацию насилия.

Кроме того, он отметил, что путин "перешел на логику войны" и действует соответственно.

Как сообщалось ранее, австрийский канцлер до этого заявлял, что встреча между ним и путиным не являлась дружественным визитом. Вместе с тем он призвал завершить войну в Украине, но предупредил, что санкции против россии останутся и будут усиливаться.