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Канцлер Австрии о разговоре с путиным: Верит, что выигрывает войну

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент рф владимир путин Новость обновлена 17 апреля 2022, 07:08
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент рф владимир путин

Был жесткий спор друг с другом.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности своей встречи с президентом рф владимиром путиным, которая состоялась 11 апреля в Москве.

Глава австрийского правительства сообщил в интервью американскому телеканалу NBC, что путин верит, что победит в войне с Украиной.

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"Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности российской федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Так что пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине…Но я думаю, что он верит, что выигрывает войну", — сказал Нехаммер.

Что касается реакции путина на обвинения в военных преступлениях, то по мнению Нехаммера, он не верит западному миру.

"Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом", — сказал он.

Также путин признал всю серьёзность международных санкций на рф, но считает, что война необходима.

"В конце беседы он сказал мне на немецком: "Лучше война раньше, чем позже". Поэтому он точно знает, что происходит сейчас", — рассказал австрийский канцлер.

Напомним, Карл Нехаммер и владимир путин провели встречу в московском загородном доме, который является собственностью Кремля. Разговор длился полтора часа без помощников, переводчиков и представителей СМИ.

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#Россия #Путин #Австрия
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