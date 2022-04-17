Канцлер Австрии о разговоре с путиным: Верит, что выигрывает войну

Был жесткий спор друг с другом.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности своей встречи с президентом рф владимиром путиным, которая состоялась 11 апреля в Москве.

Глава австрийского правительства сообщил в интервью американскому телеканалу NBC, что путин верит, что победит в войне с Украиной.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике, понимаете? Он считает, что война необходима для гарантий безопасности российской федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Так что пока он сейчас в своем мире, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине…Но я думаю, что он верит, что выигрывает войну", — сказал Нехаммер.

Что касается реакции путина на обвинения в военных преступлениях, то по мнению Нехаммера, он не верит западному миру.

"Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом", — сказал он.

Также путин признал всю серьёзность международных санкций на рф, но считает, что война необходима.

"В конце беседы он сказал мне на немецком: "Лучше война раньше, чем позже". Поэтому он точно знает, что происходит сейчас", — рассказал австрийский канцлер.

Напомним, Карл Нехаммер и владимир путин провели встречу в московском загородном доме, который является собственностью Кремля. Разговор длился полтора часа без помощников, переводчиков и представителей СМИ.