Укр

Австрия поддалась на "газовый ультиматум" путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Карла Нехаммер согласился платить за российский газ в рублях Новость обновлена 27 апреля 2022, 10:39
Карла Нехаммер согласился платить за российский газ в рублях

Канцлера Австрии принял условия оплаты российского газа в рублях.

Австрия и австрийская газовая компания OMV согласились платить за российский газ в рублях.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Отметим, что OMV – крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы со штаб-квартирой в Вене. Она является главным партнером "Газпрома" в Австрии, между компаниями в 2018 году был подписан меморандум о стратегическом партнерстве.

Ранее сообщалось, что "Газпром" полностью остановил поставки газа в Болгарию ("Булгаргаз") и Польшу (PGNiG). Российский монополист обосновал это тем, что решил потребовать от них оплаты газа в рублях. Польша и Болгария отказались нарушать условия контрактов.

Также в ЕС заявляли, что выполнение этого решения является строгим нарушением санкций.

На фоне прекращения поставок биржевая цена на газ в Европе резко выросла — стоимость майского фьючерса на TTF подскочила на 22% до 1330 долларов 1 тыс. кубометров.

Как сообщалось ранее, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля российский диктатор владимир путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм.

Теги:
#Газ #Польша #Австрия
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