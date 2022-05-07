"Сразу все пакеты санкций": еще одна страна Европы введет ограничения против россии

Подгорица готовится ввести сразу все пакеты антироссийских санкций

Вслед за Европейским Союзом, который планирует ввести против напавшей на Украину россии шестой пакет санкций, к санкционному давлению на рф готовится еще одна европейская страна — Черногория.

Об этом сообщает в пятницу, 6 мая, вечером посольство Украины в Черногории на своей странице в Facebook.

В информации отмечается, что посольство Украины в Подгорице посетил новый министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

В ходе беседы с временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиялкой Кривокапич сказал, что "помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также что продолжается подготовка к внедрению Черногорией всех пакетов антироссийских санкций".

Министр Кривокапич отметил, что Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их "большими соседями".

"Как и в каждом большом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – заявил глава МИД Черногории.

Как сообщалось, после широкомасштабного вторжения в Украину в отношении и так находившейся под определенными санкциями россии были введены еще более жесткие санкции.

При этом известный в мире экономист и общественный деятель Сергей Алексашенко разъяснил, какие виды санкций в отношении россии были уже применены и какой эффект они дают и дадут в перспективе.