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"Одразу всі пакети санкцій": ще одна країна Європи запровадить обмеження проти росії

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Санкції проти росії на Європейському континенті вводить не лише ЄС Новина оновлена 07 травня 2022, 03:13
Санкції проти росії на Європейському континенті вводить не лише ЄС

Подгориця готується запровадити одразу всі пакети антиросійських санкцій

Слідом за Європейським Союзом, який планує ввести проти росії, що напала на Україну, вже шостий пакет санкцій, до санкційного тиску на рф готується ще одна європейська країна — Чорногорія.

Про це повідомляє у п’ятницю, 6 травня, увечері посольство України у Чорногорії на своїй сторінці у Facebook.

В інформації наголошується, що посольство України в Подгориці відвідав новий міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич.

Під час бесіди з тимчасово повіреною у справах України в Чорногорії Наталією Фіялкою Кривокапич сказав, що "допомога нового уряду Україні збільшуватиметься, а також триває підготовка до впровадження Чорногорією всіх пакетів антиросійських санкцій".

Міністр Кривокапич зазначив, що Чорногорія добре розуміє український народ, наголосивши на близькості долі двох народів з їхніми "великими сусідами".

"Як і в кожній великій історичній справі, йдеться не лише про політику та прагматику. Набагато більше, ніж це – почуття спільних цінностей та сильні емоції до страждань українського народу", – заявив глава МЗС Чорногорії.

Як повідомлялося, після широкомасштабного вторгнення в Україну стосовно росії, що так і перебувала під певними санкціями, було введено ще жорсткіші санкції.

При цьому відомий у світі економіст та громадський діяч Сергій Алексашенко роз’яснив, які види санкцій щодо росії були вже застосовані і який ефект вони дають і дадуть у перспективі.

Теги:
#Росія #Санкції #Чорногорія
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