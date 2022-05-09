На известную украинскую журналистку напали в Берлине: первые подробности

В Берлине (Германия) было совершено нападение на известную украинскую телеведущую Наталию Мосейчук, которая в Трептов-парке в составе съемочной группы "1+1" снимала нарушения во время мероприятий 9 мая.

Об этом сообщил активист украинской общины в Евросоюзе Александр Снидалов.

"Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла этого предотвратить. Пора выходить на улицы и задать берлинским властям несколько вопросов", — написал активист.

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