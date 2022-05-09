Нападение на украинскую телеведущую в Берлине: появились подробности и реакция дипломатов (видео)

Полиция уже нашла виновных и возбудила уголовное дело

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук подтвердила тот факт, что на нее и съемочную группу "1+1" напали в берлинском Трептов-парке во время съемок мероприятий на 9 мая.

Об этом говорилось в эфире украинского телемарафона.

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По словам Мосейчук, россияне пришли в Трептов-парк от Бранденбургских ворот. Все время они скандировали громкие лозунги в стиле "Спасибо деду" и находились в приподнятом настроении.

"Когда они услышали украинский язык, начались разговоры, что такого народа не существует, вы никто, вас нужно вырезать. Когда мы это услышали, эти нарративы, я задала один-единственный вопрос: "Кто ответит за Бучу?". Дальше мы выслушали все, что слушают обычные россияне из российского зомбоящика", — отметила журналистка.

Судя по обнародованному сюжету, на журналистов набросился буйный россиянин. Он выкрикивал оскорбления и замахивался на съемочную группу, а затем перешел к кулакам. Успокаивали его правоохранители.

По словам Мосейчук, полиция Берлина возбудила уголовное дело за нападение на журналиста. Агрессивного россиянина ждет как минимум штраф, как максимум — депортация из страны.

На инцидент также отреагировало Посольство Украины в ФРГ, опубликовав официальное обращение к стражам порядка Берлина.

"Посольству Украины в ФРГ известно о данном инциденте, в соответствующем порядке полиция Берлина проинформирована о событиях, произошедших на территории мемориального комплекса. Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кремль объявил в розыск российского журналиста Александра Невзорова, критиковавшего кровавого диктатора владимира путина.