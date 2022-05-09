Напад на українську телеведучу у Берліні: з'явилися подробиці та реакція дипломатів (відео)

Поліція вже знайшла винних та відкрила кримінальну справу

Українська телеведуча Наталія Мосейчук підтвердила той факт, що на неї та знімальну групу "1+1" напали у берлінському Трептов-парку під час фільмування заходів на 9 травня.

Про це йшлося в ефірі українського телемарафону.

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За словами Мосейчук, росіяни прийшли до Трептов-парку від Бранденбурзьких воріт. Весь час вони скандували гучні вигуки у стилі "Дякую діду" та перебували у піднесеному настрої.

"Коли вони почули українську мову, почалися розмови, що такого народу не існує, ви ніхто, вас треба вирізати. Коли ми це почули, ці наративи, я поставила одне-єдине запитання: "Хто відповість за Бучу?". Далі ми вислухали все, що слухають пересічні росіяни з російського зомбоящика", — зазначила журналістка.

Судячи з оприлюдненого сюжету, на журналістів накинувся буйний росіянин. Він викрикував образи та замахувався на знімальну групу, а потім взагалі перейшов до кулаків. Вгамовували його правоохоронці.

За словами Мосейчук, поліція Берліну відкрила кримінальну справу за напад на журналіста. На агресивного росіянина чекає як мінімум штраф, як максимум — депортація з країни.

На інцидент також відреагувало Посольство України у ФРН, опублікувавши офіційне звернення до правоохоронців Берліну.

"Посольству України у ФРН відомо про даний інцидент, у відповідному порядку поліція Берліна поінформована про події, що мали місце на території меморіального комплексу. Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності", — зазначили у дипломатичному відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кремль оголосив у розшук російського журналіста Олександра Невзорова, який критикував кривавого диктатора володимира путіна.