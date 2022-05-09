На відому українську журналістку напали у Берліні? Перші подробиці

За словами місцевого активіста, поліція Берліну не змогла запобігти ситуації

У Берліні (Німеччина) було здійснено напад на відому українську телеведучу Наталію Мосейчук, яка в Трептов-парку у складі знімальної групи "1+1" фільмувала порушення під час заходів 9 травня.

Про це повідомив активіст української громади в Євросоюзі Олександр Снідалов.

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"Ще раз. Українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти. Поліція Берліну була поруч і не змогла цьому запобігти. Час виходити на вулиці і задати берлінській владі кілька питань", — написав активіст у понеділок, 9 травня.

Тим часом сама Наталія Мосейчук на власній сторінці у Facebook за годину після інформації про її побиття опублікувала допис, у якому немає жодного натяку на цей інцидент.

Телеведуча розповіла про те, як вона провела 8 травня у Берліні — поклала квіти до пам’ятника радянському солдату в Трептов-парку, зустрілася з Тіною Кароль та навіть заспівала разом з нею гімн України так, щоб росіяни, які також були там присутні, почули.

"Спонтанно організувалися і разом з народною артисткою заспівали гімн. Та так, щоб чули вороги! Ті були недалеко. Через дорогу. Блєяли щось про нацизм в угарі і передчутті переможних 100 грамів, в їхньому випадку кількох літрів горілки. Ми були щиріші, голосніші, переконливіші. Ми були людьми!", — написала Мосейчук.

На момент виходу новини журналістка факт свого побиття не підтвердила, однак "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ізраїлі на День незалежності 5 травня стався теракт у місті Ельад — невідомі з сокирами напали на перехожих.