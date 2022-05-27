"Не увидел надежды на мир": премьер Италии рассказал о разговоре с путиным

российский диктатор шантажирует мировым голодом и даже не думает о мире

Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал некоторые подробности своих переговоров с российским диктатором владимиром путиным, во время которых последний целенаправленно шантажировал собеседника голодом в мире.

Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

Драги отметил, что искал разговора с президентом рф с целью спросить, можно ли что-то сделать, чтобы разблокировать зерно, которое сейчас находится на складах в Украине, потому что приближающийся продовольственный кризис уже в некоторых африканских странах будет иметь гигантские масштабы и ужасные. гуманитарные последствия.

На это путин ответил, что "продовольственный кризис является следствием санкций и что, если санкции будут сняты, россия сможет экспортировать зерно".

"Но очевидно, что санкции есть, потому что россия напала на Украину", — прокомментировал это высказывание российского диктатора итальянский премьер.

Драги подытожил, что во время разговора с путиным не увидел путей мирного развития событий.

"Я не видел надежды на мир во время телефонного разговора с президентом россии оутиным", — цитирует издание премьера Италии.

Как сообщалось, все больше европейских политиков разочаровываются в надежде увидеть адекватное поведение российского диктатора. Так ранее пророссийски настроенный президент Чехии Милош Земан высказался в поддержку Украины и призвал не идти ни на какие "гнилые компромиссы" с россией.