"Не побачив надії на мир": прем'єр Італії розповів про розмову з путіним

російський диктатор шантажує світовим голодом і навіть не думає про мир

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів деякі подробиці своїх переговорів з російським диктатором володимиром путіним, під час яких останній напряму шантажував співрозмовника голодом у світі.

Про це пише італійське агентство ANSA.

Драгі відмітив, що шукав розмови з президентом рф з метою запитати, чи можна щось зробити, щоб розблокувати зерно, яке зараз знаходиться на складах в Україні, тому що продовольча криза, яка наближається і вже є в деяких африканських країнах, матиме гігантські масштаби та жахливі гуманітарні наслідки.

На це путін відповів, що "продовольча криза є наслідком санкцій і що, якщо санкції будуть зняті, росія зможе експортувати зерно".

"Але очевидно, що санкції є, тому що росія напала на Україну", — прокоментував це висловлення диктатора італійський прем'єр.

Драгі підсумував, що під час розмови з путіним не побачив шляхів мирного розвитку подій.

"Я не бачив надії на мир під час телефонної розмови з президентом росії путіним", — цитує видання прем'єра Італії.

Як повідомлялося, дедалі більше європейських політиків розчаровуються у надіях побачити адекватну поведінку російського диктатора. Так раніше проросійськи налаштований президент Чехії Мілош Земан висловився на підтримку України і закликав не йти ні на які "гнилі компроміси" з росією.