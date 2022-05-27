"Не побачив надії на мир": прем'єр Італії розповів про розмову з путіним
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російський диктатор шантажує світовим голодом і навіть не думає про мир
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі розповів деякі подробиці своїх переговорів з російським диктатором володимиром путіним, під час яких останній напряму шантажував співрозмовника голодом у світі.
Про це пише італійське агентство ANSA.
Драгі відмітив, що шукав розмови з президентом рф з метою запитати, чи можна щось зробити, щоб розблокувати зерно, яке зараз знаходиться на складах в Україні, тому що продовольча криза, яка наближається і вже є в деяких африканських країнах, матиме гігантські масштаби та жахливі гуманітарні наслідки.
На це путін відповів, що "продовольча криза є наслідком санкцій і що, якщо санкції будуть зняті, росія зможе експортувати зерно".
"Але очевидно, що санкції є, тому що росія напала на Україну", — прокоментував це висловлення диктатора італійський прем'єр.
Драгі підсумував, що під час розмови з путіним не побачив шляхів мирного розвитку подій.
"Я не бачив надії на мир під час телефонної розмови з президентом росії путіним", — цитує видання прем'єра Італії.
Як повідомлялося, дедалі більше європейських політиків розчаровуються у надіях побачити адекватну поведінку російського диктатора. Так раніше проросійськи налаштований президент Чехії Мілош Земан висловився на підтримку України і закликав не йти ні на які "гнилі компроміси" з росією.