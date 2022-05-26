Колишній друг путіна знову здивував: "Ніяких гнилих компромісів із росією"

Чехія підтримує Україну на найвищому рівні

Президент Чеської Республіки Мілош Земан, який нещодавно здивував своїм рішенням щодо ЗСУ, сподівається, що війна в Україні завершиться перемогою Києва.

Про це у четвер, 26 травня, Земан заявив журналістам після зустрічі у Празі з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Укрінформ.

Президент Чехії заявив, що "обидві сторони (Чехія та Швейцарія – Ред.) мають однакову позицію щодо російської агресії проти України і обидві сторони сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України". Також Земан додав, що "цінує" той факт, що традиційно нейтральна Швейцарія підтримала санкції проти росії.

Читайте також: Категорія Новини Європи Російські пропагандисти зняли сюжет про утиски росіян у Чехії: що сталося насправді Дівчина поскаржилася, що її оцінки після початку вторгнення росії в Україну нібито занижували, а потім зовсім відрахували.

Раніше повідомлялося, що Чехія визнала дії росії в Україні геноцидом. Додамо, що Чехія погодилася ремонтувати українські танки. Також ця країна постачає Україні зброю, попри безглузді вимоги Кремля.

Нагадаємо, Швейцарія заради України порушила свій нейтральний статус уперше за 206 років. У квітні посольство Швейцарії у Києві прибрало прапор із даху, адже росіяни могли розбомбити будівлю, прийнявши за лікарню.