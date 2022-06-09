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Президент Финляндии рассказал об обещаниях Эрдогана по НАТО

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Президент Финляндии рассказал об обещаниях Эрдогана по НАТО

Турция обещала одобрить вступление Финляндии в НАТО, но вместо того выдвинула требования

Президент Турции Реджеп Эрдоган в апреле заверял, что поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, если руководство страны решится на такой шаг.

Об этом в интервью Ilta-Sanomat сообщил финский президент Саули Ниинистё, который раскрыл детали длинного телефонного разговора между ним и турецким лидером, состоявшегося 4 апреля.

"В конце довольно долгой дискуссии он (Эрдоган, — ред.) сказал, что если вы будете подаваться на членство в НАТО, мы отнесемся к этому одобрительно, мы оценим это одобрительно", — сказал он.

Кроме того, Ниинистё отметил, что в начале мая те же слова произнес глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Стоит отметить, что 8 июня Турция отправила Финляндии и Швеции список из 10 требований, которые им надо выполнить, прежде чем Турция разрешит им присоединиться к НАТО. Семь из них касаются деятельности организаций, которые Анкара расценивает, как террористические, а именно Рабочая партия Курдистана (PKK/YPG), Революционная народно-освободительная партия – фронт (РНПП-Ф), ИГИЛ, Движение Фетхуллаха Гюлена и многих их подразделений.

В Турции убеждены, что сторонники указанных группировок активно действуют в Швеции и Финляндии.

Кроме того, в списке требований также говорится о снятии санкций из оборонной промышленности и эмбарго на поставки оружия в Турцию, а также запуск обмена разведданными.

Стоит отметить, что Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в Альянс 18 мая, однако в тот же день Эрдоган заявил, что эти страны имеют нечеткую позицию по борьбе с терроризмом и заблокировал их дальнейшее движение на вступление в НАТО. Впрочем, полностью исключать возможность их присоединения к блоку он не стал.

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#Турция #Финляндия #Реджеп Тайип Эрдоган #Саули Ниинисте