Президент Фінляндії розповів про обіцянки Ердогана щодо НАТО

Туреччина обіцяла схвалити вступ Фінляндії до НАТО, але натомість висунула вимоги

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у квітні запевняв, що підтримає заявку Фінляндії на вступ до НАТО, якщо керівництво країни зважиться на такий крок.

Про це в інтерв’ю Ilta-Sanomat повідомив фінський президент Саулі Ніїністе, який розкрив деталі довгої телефонної розмови між ним та турецьким лідером, що відбувся 4 квітня.

"В кінці досить довгої дискусії він (Ердоган, — ред.) сказав, що якщо ви подаватиметеся на членство в НАТО, ми поставимося до цього схвально, ми оцінимо це схвально", — сказав він.

Крім того, Ніїністе зазначив, що на початку травня ті самі слова вимовив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у розмові зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто.

Варто зазначити, що 8 червня Туреччина надіслала Фінляндії та Швеції список із 10 вимог, які їм треба виконати, перш ніж Туреччина дозволить приєднатися до НАТО. Сім із них стосуються діяльності організацій, які Анкара розцінює як терористичні, а саме Робоча партія Курдистану (PKK/YPG), Революційна народно-визвольна партія – фронт (РНПП-Ф), ІДІЛ, Рух Фетхуллаха Гюлена та багатьох їхніх підрозділів.

У Туреччині переконані, що прихильники зазначених угруповань активно діють у Швеції та Фінляндії.

Крім того, у списку вимог також йдеться про зняття санкцій з оборонної промисловості та ембарго на постачання зброї до Туреччини, а також запуск обміну розвідданими.

Варто зазначити, що Швеція та Фінляндія подали спільну заявку на вступ до Альянсу 18 травня, проте того ж дня Ердоган заявив, що ці країни мають нечітку позицію щодо боротьби з тероризмом та заблокував їх подальший рух на вступ до НАТО. Втім, повністю виключати можливість їхнього приєднання до блоку він не став.