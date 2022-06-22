"Хотя бы до границ до 24 февраля": Джонсон высказался насчет возвращения Украиной территорий

Украина должна вернуть свои территории, говорит премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Украине не стоит идти на территориальные уступки в обмен на мирное соглашение с россией.

Об этом он рассказал в интервью ряду европейских изданий, среди которых Le Monde. По его словам, страны Запада обязаны поддерживать Украину пока та не восстановит свою территориальную целостность.

В частности он отметил, что Запад должен помочь украинцам оказывать стратегическое сопротивление, но Украина сама должна решить, на какие условия мирного соглашения соглашаться, а на какие нет.

Также он выразил убеждение, что украинцы не примут никаких условий, которые приведут к территориальным потерям.

"Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены", — сказал Джонсон.

Как сообщалось ранее, накануне Джонсон заявил, что опасается того, что глобальные проблемы вроде инфляции приведут к тому, что тема российского вторжения в Украину уйдет из центра внимания мирового сообщества. В связи с этим он призвал не допустить подобного развития событий.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что не верит в такой исход событий и добавил, что намерен поднять эту тему во время саммита НАТО в Мадриде.