Родилась в известной актерской семье. Что известно о Клавдии Дрозд, ожидающей первенца

Наследница известной актерской династии беременна

Украинская актриса Клавдия Дрозд впервые станет мамой. 28-летняя звезда сообщила о беременности, опубликовав трогательные кадры в социальных сетях.

На своей официальной странице в Instagram актриса поделилась фотографиями, на которых позирует в стильном черном боди, подчеркивающем уже заметно округлившийся живот.

"Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: работаю над ооочень важным проектом", — написала Клавдия. При этом имя отца будущего ребенка актриса пока не раскрывает.

Что известно о Клавдии Дрозд?

Родилась 9 августа 1997 года в Киеве в известной актерской семье. Ее отец — Народный артист Украины Георгий Дрозд, сыгравший десятки ролей в кино и на телевидении. Мать актрисы — Анастасия Бунина, также известная украинская актриса. Таким образом, Клавдия стала продолжательницей известной актерской династии.

Георгий Дрозд и Анастасия Бунина

Разница в возрасте между родителями составляла 27 лет. Клавдия появилась на свет, когда ее отцу было 56 лет. Георгий Дрозд ушел из жизни в июне 2015 года.

Клавдия Дрозд с мамой. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Впервые на съемочной площадке будущая актриса оказалась в 10 лет, исполнив небольшую роль в мистическом триллере "Дурдом", где снималась ее мама. После окончания школы Клавдия поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В фильмографии Дрозд — роли в проектах "Любовь и немного перца", "Ярость", "40+ или Геометрия любви". Настоящую популярность актрисе принесла главная роль в многосерийной мелодраме "Райское место", вышедшей на экраны в 2017 году.

Клавдия Дрозд в сериале "Райское место"

Позже Клавдия сыграла главные роли в проектах "Два берега надежды", "Голос из прошлого", "Вкус счастья", "Худшая подруга", "Игра в судьбу", а также стала известна зрителям по сериалам "Реванш", "Узнай меня" и "Родня".

Клавдия Дрозд в сериале "Родня"

Несмотря на публичную профессию, Клавдия Дрозд предпочитает не афишировать личную жизнь. Она редко говорит о романтических отношениях в интервью и практически не делится подобными подробностями в социальных сетях, поэтому личность отца ее будущего ребенка остается неизвестной.

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