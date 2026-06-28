Народилася у відомій акторській родині. Що відомо про Клавдію Дрозд, яка чекає на первістка

Спадкоємиця відомої акторської династії вагітна

Українська акторка Клавдія Дрозд уперше стане мамою. 28-річна зірка повідомила про вагітність, опублікувавши зворушливі кадри у соціальних мережах.

На своїй офіційній сторінці в Instagram актриса поділилася фотографіями, на яких позує в стильному чорному боді, що підкреслює живіт, який вже помітно округлився.

"Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дууже важливим проєктом", — написала Клавдія. При цьому ім’я батька майбутньої дитини актриса поки що не розкриває.

Що відомо про Клавдію Дрозд?

Народилася 9 серпня 1997 року у Києві у відомій акторській родині. Її батько – Народний артист України Георгій Дрозд, який зіграв десятки ролей у кіно та на телебаченні. Мати актриси – Анастасія Буніна, також відома українська актриса. Таким чином, Клавдія стала продовжувачкою відомої акторської династії.

Георгій Дрозд та Анастасія Буніна

Різниця у віці між батьками становила 27 років. Клавдія народилася, коли її батькові було 56. Георгій Дрозд пішов із життя у червні 2015 року.

Клавдія Дрозд із мамою. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Вперше на знімальному майданчику майбутня актриса опинилася у 10 років, виконавши невелику роль у містичному трилері "Дурдом", де знімалася її мама. Після закінчення школи Клавдія вступила до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

У фільмографії Дрозд — ролі у проєктах "Кохання і трохи перцю", "Лють", "40+ або Геометрія кохання". Справжню популярність актрисі принесла головна роль у багатосерійній мелодрамі "Райське місце", яка вийшла на екрани 2017 року.

Клавдія Дрозд у серіалі "Райське місце"

Пізніше Клавдія зіграла головні ролі в проєктах "Два береги надії", "Голос з минулого", "Смак щастя", "Гірша подруга", "Гра в долю", а також стала відома глядачам з серіалів "Реванш", "Впізнай мене" та "Рідня".

Клавдія Дрозд у серіалі "Рідня"

Попри публічну професію, Клавдія Дрозд вважає за краще не афішувати особисте життя. Вона рідко говорить про романтичні стосунки в інтерв’ю і практично не ділиться подібними подробицями у соціальних мережах, тому особистість батька її майбутньої дитини залишається невідомою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голлівудська актриса Енн Гетевей вагітна втретє.