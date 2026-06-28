Впервые. Дантес засветил нежные поцелуи с неизвестной избранницей (фото)

Певец показал кадры с загадочной темноволосой девушкой

После расставания с предпринимательницей Дашей Кацуриной личная жизнь Владимира Дантеса снова оказалась в центре внимания. Певец впервые намекнул на новый роман, поделившись трогательными кадрами с загадочной избранницей.

38-летний исполнитель опубликовал в Instagram Stories видео, на котором нежно целует темноволосую девушку. Ролик был снят в отражении, предположительно в одном из кафе, поэтому рассмотреть лицо спутницы практически невозможно. Вероятно, артист сделал это намеренно, чтобы пока не раскрывать личность новой возлюбленной.

На опубликованных кадрах сам Дантес был в кепке, а девушка скрыла лицо под капюшоном белого худи.

Напомним, что слухи о новом романе Владимира Дантеса появились совсем недавно. Первым об этом рассказал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Со ссылкой на собственный источник он сообщил, что певца якобы заметили в компании "симпатичной черноволосой девушки", с которой артист держался за руки. Теперь же Дантес впервые сам косвенно подтвердил изменения в личной жизни, показав романтические кадры с новой избранницей.

"Видела в центре Дантеса, прогуливавшегося с собакой и какой-то симпатичной, черноволосой девушкой за ручку. Похоже, уже не один. Ну, если бы не момент того, что за ручку, я могла бы сказать: "Ну, любая рядом девушка — это не равно отношения". Но теперь возникает вопрос: кто эта барышня? Действительно ли Дантес находится сегодня в отношениях?", — цитирует источника Богдан Беспалов.

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