Вперше. Дантес засвітив ніжні поцілунки з невідомою обраницею (фото)

Співак показав кадри із загадковою темноволосою дівчиною

Після розставання з підприємницею Дашею Кацуріною особисте життя Володимира Дантеса знову опинилося в центрі уваги. Співак уперше натякнув на новий роман, поділившись зворушливими кадрами із загадковою обраницею.

38-річний виконавець опублікував у Instagram Stories відео, на якому ніжно цілує темноволосу дівчину. Ролик був знятий у відображенні, ймовірно, в одному з кафе, тому розглянути обличчя супутниці практично неможливо. Ймовірно, артист зробив це навмисно, щоб поки що не розкривати особистість нової коханої.

На опублікованих кадрах сам Дантес був у кепці, а дівчина приховала обличчя під каптуром білого худі.

Нагадаємо, що чутки про новий роман Володимира Дантеса з’явилися нещодавно. Першим про це розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. З посиланням на власне джерело він повідомив, що співака нібито помітили у компанії "симпатичної чорноволосої дівчини", з якою артист тримався за руки. Тепер же Дантес уперше сам побічно підтвердив зміни в особистому житті, показавши романтичні кадри з новою обраницею.

"Бачила сьогодні в центрі Дантеса, що прогулювався із собакою і якоюсь симпатичною, чорнявою дівчиною за ручку. Схоже, що вже не один. Ну, якби не момент того, що за ручку, я могла б сказати: "Ну, будь-яка поряд дівчина — це не дорівнює стосункам". Але тепер постає питання: хто ця панночка? Чи справді Дантес перебуває сьогодні у стосунках?", — цитує джерело Богдан Беспалов.

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