Тарас Цимбалюк показав свою "дівчинку" і зізнався у любові (фото)

Актор привітав красуню, яка святкує ювілей

Український актор Тарас Цимбалюк, якому шанувальники продовжують приписувати романи з колегами по знімальному майданчику, цього разу показав найголовнішу жінку у своєму житті.

Цієї суботи, 27 червня, у родині актора свято: день народження відзначає його мама Тетяна Цимбалюк. У сторіс Instagram він опублікував зворушливе фото, де жінка позує з величезним букетом червоних троянд. Іменинниці виповнилося 70 років.

На знімку вона постає перед камерою у довгому сарафані гірчичного кольору, виглядаючи святково та усміхнено. У руках — оберемок квітів у прозорій вазі. "Цій дівчинці сьогодні 70! Люблю, Ма", — написав актор у сторіс, ніжно звернувшись до найближчої людини.

Нагадаємо, що актор народився у місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині, де й продовжують жити його батьки. Днями Тарас Цимбалюк завершив зніматися у популярному українському серіалі "Кохання та полум'я".

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